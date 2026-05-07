Экс-гендиректора ФК "Торпедо Москва" будут судить по обвинению в подкупе арбитров

Ему грозит до семи лет лишения свободы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Столичный суд рассмотрит уголовное дело бывшего генерального директора АО ФК "Торпедо Москва", обвиняемого в подкупе арбитров на матчах Футбольной национальной лиги, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги (...) завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО ФК "Торпедо Москва". Он обвиняется в оказании противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги, участником которых являлся этот клуб", - сказала Волк журналистам в четверг.

Уголовное дело по ч. 2 статьи 184 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, напомнила представитель полиции.

Как сообщала ранее Волк, директор клуба Валерий Скородумов совместно с владельцем Леонидом Соболевым в составе организованной группы "оказали противоправное влияние на результаты 20 матчей" - "они вступали в сговор со спортивными судьями и передавали им денежные средства".

Деньги, по данным МВД, получили 13 футбольных арбитров, которые назначались судьями матчей, проводимых в рамках Мелбет-Первенства по футболу среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов.

"Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 млн рублей, в зависимости от степени важности предстоящего матча. Кроме того, в ряде случаев предусматривалось дополнительное вознаграждение спортивному судье в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей за назначение им пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля", - уточнила представитель министерства.

Целью соучастников, по словам Волк, было обеспечение участия ФК "Торпедо Москва" в Российской Премьер-лиге.

Уголовное дело расследовали сотрудники Следственного департамента МВД РФ при оперативном сопровождении сотрудников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России.