Полузащитник "Реала" Вальверде выбыл на две недели после драки с одноклубником

Орельен Тчуамени (слева) и Федерико Вальверде Фото: Denis Doyle/Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Уругвая Федерико Вальверде выбыл на 10-14 дней после конфликта с одноклубником Орельеном Чуамени, сообщает Associated Press.

В заявлении клуба говорится, что уругвайцу диагностирована черепно-мозговая травма. Он чувствует себя хорошо, но по медицинским протоколам ему предписан покой в течение двух недель.

"Реал" также заявил, что после стычки двух футболистов открыл дисциплинарное расследование в отношении обоих.

Сам Вальверде настаивает, что драки не было, а голову он повредил, случайно упав на стол. Но при этом он извинился за "бессмысленный конфликт с одноклубником", не назвав напрямую оппонента.

Как напоминают СМИ, изначально игроки повздорили еще на тренировке в среду, 6 мая. Конфликт продолжился в раздевался, где одноклубникам пришлось разнимать Вальверде и Чуамени.

На следующий день уругваец и француз подрались, в результате чего Вальверде упал и ударился, получив рассечение, сообщила испанская Marca.

The Guardian сообщает, что конфликт в четверг, 7 мая, начался с того, что Вальверде отказался пожать руку Чуамени, обвинив француза в том, что он сообщил СМИ о стычке, произошедшей накануне.

Уже в воскресенье, 10 мая, "Реал" должен сыграть с "Барселоной". Каталонцам достаточно ничьей для победы в чемпионате.

Вальверде является ключевым полузащитником сборной Уругвая. Их первый матч на чемпионате мира пройдет 15 июня.