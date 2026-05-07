"Краснодар" победил "Динамо" и сыграет со "Спартаком" в суперфинале Кубка России

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" по пенальти обыграли московское "Динамо" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Матч состоялся в Краснодаре.

Основное время, как и в первой игре, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти успешнее оказался "Краснодар" (6:5).

У "Динамо" не смогли забить с пенальти Константин Тюкавин и Хуан Хосе Касерес, у "Краснодара" - Дуглас Аугусто.

"Краснодар" вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с московским "Спартаком". Матч пройдет на стадионе "Лужники" в Москве 24 мая.

В чемпионате России-2025/26 "Спартак" и "Краснодар" встречались дважды. В обоих матча победу с одинаковым счетом 2:1 одержал "Краснодар".

"Спартак" - четырехкратный обладатель Кубка России (1994, 1998, 2003, 2022), два раза он проигрывал в финале (1996, 2006). "Краснодар" турнир не выигрывал, но в 2014 и 2023 годы уступал в решающих матчах.

В прошлом сезоне Кубок России выиграл ЦСКА, который накануне уступил "Спартаку" (0:1) в финале Пути регионов.