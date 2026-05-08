"Факел" вернулся в Российскую премьер-лигу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Воронежский "Факел" обеспечил себе участие в чемпионате Российской премьер-лиги в сезоне-2026/27.

В матче предпоследнего, 33-го тура Первой лиги "Факел" дома сыграл с командой "СКА-Хабаровск". Этого оказалось достаточно для того, чтобы гарантировать себе место не ниже второго.

Сейчас у "Факела" 65 очков. Второе место занимает "Родина" (62 очка), третье – "Урал" (58), четвертое – "Ротор" (53). Им осталось провести по две игры.

В РПЛ напрямую выходят первые две команды. Следующие два клуба сыграют в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ.

В последний раз "Факел" играл в РПЛ в сезоне-2024/25, откуда вылетел, заняв последнее, 16-е место.