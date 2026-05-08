"Реал" оштрафовал на 500 тыс. евро Вальверде и Тчуамени за драку

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "Реал" наложил штраф полузащитникам Федерико Вальверде и Орельену Тчуамени в размере 500 тыс. евро каждому, говорится в заявлении испанского футбольного клуба.

Наказание вынесено за драку игроков.

Как сообщалось, конфликт между игроками перешел в рукоприкладство, следствием которого стала черепно-мозговая травма Вальверде. С этим диагнозом футболист сборной Уругвая выбыл на 10-14 дней.

В заявлении "Реала" отмечается, что оба участника конфликта извинились друг перед другом, выразив сожаления в связи с инцидентом.

СМИ сообщают, что изначально игроки повздорили еще на тренировке в среду, 6 мая. Конфликт продолжился в раздевалке, где одноклубникам пришлось разнимать Вальверде и Тчуамени. На следующий день уругваец и француз подрались, в результате чего Вальверде упал и ударился, получив рассечение, сообщила испанская Marca.

The Guardian сообщает , что конфликт в четверг, 7 мая, начался с того, что Вальверде отказался пожать руку Тчуамени, обвинив француза в том, что он сообщил СМИ о стычке, произошедшей накануне.

10 мая "Реал" сыграет в чемпионате Испании с "Барселоной". Для оформления титула лидирующим каталонцам достаточно сыграть вничью. Игра пройдет в Барселоне.