ФИФА запретила получившему гражданство Норвегии Хайкину играть за ее сборную

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - ФИФА отклонила заявку имеющего российские корни вратаря Никиты Хайкина на право выступать за сборную Норвегии, несмотря на полученный паспорт страны. Об этом сообщает NRK.

Отмечается, что недавно получивший паспорт Норвегии спортсмен не соответствует критерию по продолжительности непрерывного пребывания в стране. Согласно уставу ФИФА, минимальный срок составляет пять лет, при этом каждый год засчитывается только при наличии минимум 183 дней пребывания в течение 12-месячного периода. Однако в 2023 году Хайкин перешел в английский "Бристоль Сити" в 2023 году: согласно регламенту, срок проживания "обнуляется", если игрок переходит в клуб другой страны.

При этом, за "Бристоль", игроком которого вратарь числился два месяца, Хайкин не провел ни одного официального матча.

Гражданином Норвегии вратарь "Буде-Глимт" стал месяц назад.

Ожидалось, что Хайкин войдет в заявку сборной на чемпионат мира-2026.

Хайкин защищает цвета "Буде-Глимт" с 2019 года, став четырехкратным чемпионом Норвегии.

Ранее он играл за израильские "Бней-Иегуду", "Хапоэль" (Кфар-Сава). На молодежном уровне был задействован в российских "ФШМ Торпедо", "Динамо" (Москва), "Мордовии", "Кубани", английских "Челси", "Портсмуте", "Рединге", испанской "Марбелье".