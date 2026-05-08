Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Английская "Астон Вилла" и немецкий "Фрайбург" стали финалистами Лиги Европы УЕФА.

В ответном полуфинале "Астон Вилла" дома переиграла английский "Ноттингем" со счетом 4:0. Результат первой встречи – 1:0 в пользу "Ноттингема".

"Фрайбург" в полуфинале оказался сильнее португальской "Браги". В ответном матче на своем поле он победил соперника со счетом 3:1, в первой уступил – 1:2.

Финал пройдет 20 мая в Стамбуле.

В финале Лиги конференций сыграют английский "Кристал Пэлас" и испанский "Райо Вальекано".

В полуфинале футболисты "Кристал Пэлас" прошли украинский "Шахтер". В ответном матче они дома выиграли со счетом 2:1, в первом в гостях – 3:1.

"Райо Вальекано" в ответном противостоянии со "Страсбургом" в гостях повторил результат домашнего матча – 1:0.

Финал пройдет 27 мая в Лейпциге.