Московская "Родина" впервые выступит в Российской премьер-лиге

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Родина" (Москва) впервые в истории завоевал путевку в Российскую премьер-лигу.

В предпоследнем, 33-м туре Первой лиги "Родина" на своем поле со счетом 2:0 обыграла "Челябинск".

Благодаря этой победе "Родина" набрала 65 очков и обеспечила себе минимум второе место в турнирной таблице. Сейчас команда находится на ее вершине, опережая "Факел" по дополнительным показателям. Воронежская команда в пятницу тоже обеспечила себе путевку в РПЛ.

Клуб "Родина" был основан в 2015 году.