В МОК пока не будут восстанавливать членство Олимпийского комитета России

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что провел конструктивные контакты с Олимпийским комитетом России (ОКР), однако пока не собирается восстанавливать его членство.

"ОКР провел конструктивные контакты с МОК по вопросу о приостановленном членстве. Тем не менее, решение о приостановке остается в силе, пока комиссия МОК по юридическим вопросам продолжает изучать данную тему", - говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе МОК.

Кроме того, МОК отмечает, что планирует получить дополнительную информацию по поводу новых данных, полученных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) о возможных проблемах в работе антидопинговой системы в России. В МОК подчеркнули, что данная тема вызывает беспокойство.

Членство ОКР в МОК было приостановлено в 2023 году в связи с украинским кризисом.