Пражской "Славии" грозит дисквалификация стадиона из-за выхода болельщиков на поле

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Матч пражской "Славии" против "Спарты" в очередном туре чемпионата Чехии не был доигран из-за появления болельщиков на поле. "Славия" вела 3:2, и победа практически гарантировала им защиту титула за три тура до конца чемпионата.

Сотни фанатов выбежали на поле на 97-й минуте, некоторые напали на игроков "Спарты", включая ее голкипера Якуба Суровчика, защитника Якуба Мартинеца и нападающего Матиаша Войту. Матч был остановлен.

Как сообщает The Guardian, дисциплинарные органы теперь должны решить, какое именно наказание ждет "Славию". Будет собрано срочное заседание, решение будет оглашено во вторник, 12 мая. Команде может быть присуждено техническое поражение в матче, штраф или дисквалификация стадиона.

Расследование начато и в отношении "Спарты", фанаты которой использовали пиротехнику.

Президент "Славии" Ярослав Тврдик назвал поведение фанатов позорным, принес извинения и пообещал сотрудничать с дисциплинарными органами. Он уже объявил о закрытии северной трибуны, где располагаются активные болельщики. Она будет закрыта, пока не будут идентифицированы все участники инцидента. Им навсегда запретят посещение арены.

Двое игроков "Славии", получившие красные карточки, - Давид Доудера и Томаш Хорый - отстранены от матчей до конца сезона и выставлены на трансфер.