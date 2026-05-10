"Локомотив" обыграл "Балтику" в матче РПЛ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 взяли верх над калининградской "Балтикой" в матче 29-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Москве.

На 4-й минуте гол забил Александр Руденко.

Начиная с 12-й минуты, "Балтика" играла в меньшинстве: прямую красную карточку получил Кевин Андраде.

Во втором тайме калининградская команда получила право на пенальти: на 66-й минуте вратарь "Локомотива" Антон Митрюшкин отразил удар Ильи Петрова.

"Локомотив" набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Единственным конкурентом за бронзовые медали остается столичный "Спартак", у которого 48 очков при игре в запасе.

"Балтика" - на пятом месте (46).