"Барселона" обыграла "Реал" и стала чемпионом Испании по футболу

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Барселоны" со счетом 2:0 победили "Реал" в матче 35-го тура чемпионата Испании.

Игра прошла на поле "Барселоны".

Голы забили Маркус Рэшфорд (9-я минута) и Ферран Торрес (18). "Барселона" набрала 91 очко и за три тура до финиша чемпионата обеспечила себе итоговое первое место. "Реал" занимает второе место, 77 очков.

К чемпионству "Барселону" второй год подряд привел главный тренер Ханс-Дитер Флик. Однако успех тренера омрачен смертью его отца, скончавшегося в воскресенье.

"Барселона" стала чемпионом Испании в 29-й раз. Это второй показатель в истории Ла Лиги, рекорд принадлежит "Реалу" - 36 титулов. Третье место по числу выигранных чемпионатов занимает "Атлетико" (11). Далее идут "Атлетик" (8), "Валенсия" (6), "Реал Сосьедад" (2), "Депортиво", Севилья", "Бетис" (по 1).