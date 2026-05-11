"Локомотив" обыграл "Ак Барс" в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" со счетом 3:1 победили казанский "Ак Барс" в первом матче финальной серии Кубка Гагарина КХЛ.

Игра прошла в Ярославле.

В составе "Локомотива" голы провели Александр Радулов (22-я минута), Максим Березкин (22), Байрон Фрэз (36).

Автор гола у "Ак Барса" - Миллер Митчелл (48).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Локомотива". Серия продлится 13 мая, матч также пройдет в Ярославле.

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.

