Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Риме

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил испанца Пабло Ямаса Руиса в матче третьего круга турнира категории Masters в Риме.

Результат – 3:6, 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает девятое место – наивысшее среди соотечественников. Испанец – на 139-м месте.

Следующий соперник Медведева станет известен позднее.

Ранее в понедельник путевку в следующий круг завоевал 14-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев. Теперь он сыграет с грузином Николозом Басилашвили (117).

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас. Чаще всех турнир выигрывал испанец Рафаэль Надаль (10). В 2023 году триумфатором турнира в Риме стал Даниил Медведев.

