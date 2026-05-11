Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Риме
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил испанца Пабло Ямаса Руиса в матче третьего круга турнира категории Masters в Риме.
Результат – 3:6, 6:4, 6:2 в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает девятое место – наивысшее среди соотечественников. Испанец – на 139-м месте.
Следующий соперник Медведева станет известен позднее.
Ранее в понедельник путевку в следующий круг завоевал 14-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев. Теперь он сыграет с грузином Николозом Басилашвили (117).
Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.
Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас. Чаще всех турнир выигрывал испанец Рафаэль Надаль (10). В 2023 году триумфатором турнира в Риме стал Даниил Медведев.