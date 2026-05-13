Евгений Корешков покинул пост главного тренера "Трактора"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Евгений Корешков завершил работу на должности главного тренера "Трактора", сообщила пресс-служба челябинского хоккейного клуба.

56-летний Корешков вошел в тренерский штаб "Трактор" 21 ноября 2025 года, а 16 декабря был назначен на пост главного тренера. Под его руководством "Трактор" занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В 32 матчах регулярного сезона под началом Корешкова команда одержала 18 побед. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина челябинцы уступили казанскому "Ак Барсу" в серии – 1-4.