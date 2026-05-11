ЦСКА победил "Пари НН" и прервал безвыигрышную серию в РПЛ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:1 одолели нижегородский "Пари НН" в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Нижнем Новгороде.

На 44-й минуте Даниил Лесовой вывел "Пари НН" вперед. Победный для хозяев счет продержался до 88-й минуты, когда армейцы сравняли счет: точный удар нанес Данила Козлов. На 90-й минуте Имран Фиров провел победный для ЦСКА гол.

ЦСКА прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ и, набрав 48 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Для армейцев это первая победа под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова.

"Пари НН" - на предпоследнем, 15-м месте, 22 очка.

ЦСКА Пари НН РПЛ Дмитрий Игдисамов футбол
