Василий Ломаченко задумался о возобновлении карьеры

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по боксу Василий Ломаченко планирует возобновить карьеру, сообщает TheRing.

Возвращение 38-летнего украинского спортсмена на ринг ожидается осенью этого года. Ломаченко, ставший свободным агентом после истечения 12 мая срока контракта с TopRank, заинтересован исключительно в статусных поединках.

В последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года, когда техническим нокаутом в 11-м раунде победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевав титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Осенью того же года велись переговоры о поединке с американцем Джервонтой Дэвисом, однако проблемы со спиной вынудили украинца объявить о завершении карьеры в июне 2025 года.

В настоящее время состояние здоровья спортсмена оценивается как приемлемое для возвращения к тренировкам.

В профессиональной карьере на счету Ломаченко 18 побед (12 нокаутом) и 3 поражения — все в титульных боях по решению судей. Двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012) завоевывал пояса чемпиона мира в трех весовых категориях, впервые став обладателем титула уже в третьем профессиональном бою.