Поиск

СМИ сообщили о намерении "Зенита" купить у "Динамо" Тюкавина

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU -Петербургский футбольный клуб "Динамо" намерен приобрести у московского "Динамо" нападающего Константина Тюкавина, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, "Зенит" готов предложить за форварда 20 млн евро. Дополнительный вариант: обмен на полузащитника Андрея Мостового с доплатой московской команде 10 млн евро.

У 23-летнего Тюкавина в контракте прописаны отступные в размере 20 млн евро, но только для зарубежных клубов.

В сезоне-2025/26 Тюкавин провел 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Динамо Зенит футбол Константин Тюкавин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять игроков сборной Ирака не получили визы США перед ЧМ

Пять игроков сборной Ирака не получили визы США перед ЧМ

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме

Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме

Рублев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Правительство утвердило размер вознаграждения для победителей и призеров ОИ и Паралимпиады

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Хачанов вышел в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Футболист МЮ Ибрагимов вошел в расширенный состав сборной России

"Краснодар" проиграл "Динамо" и упустил лидерство за тур до финиша РПЛ

"Спартак" обыграл "Рубин" в чемпионате России по футболу

"Спартак" обыграл "Рубин" в чемпионате России по футболу

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме