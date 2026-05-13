СМИ сообщили о намерении "Зенита" купить у "Динамо" Тюкавина

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU -Петербургский футбольный клуб "Динамо" намерен приобрести у московского "Динамо" нападающего Константина Тюкавина, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, "Зенит" готов предложить за форварда 20 млн евро. Дополнительный вариант: обмен на полузащитника Андрея Мостового с доплатой московской команде 10 млн евро.

У 23-летнего Тюкавина в контракте прописаны отступные в размере 20 млн евро, но только для зарубежных клубов.

В сезоне-2025/26 Тюкавин провел 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.