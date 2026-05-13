Хачанов проиграл в четвертьфинале турнира Masters в Риме

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов проиграл норвежцу Хольгеру Рууду в 1/4 финала турнира категории Masters в Риме.

Результат – 6:1, 1:6, 6:2 в пользу представителя Норвегии.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 15-е место,Ю Рууд – 25-е.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас. Рекорд по числу титулов принадлежит испанцу Рафаэлю Надалю (10). В 2023 году триумфатором турнира в Риме стал россиянин Даниил Медведев.

