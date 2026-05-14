Новичок "Зенита" покинул расположение клуба перед последним туром РПЛ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Нападающий "Зенита" колумбиец Джон Дуран покинул расположение команды перед заключительным, 30-м туром чемпионата России по футболу.

"Он подошел к нам на этой неделе, попросил отпустить его по личным обстоятельствам. Мы пошли ему навстречу и отпустили", - сказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак, слова которого приводит пресс-служба клуба.

22-летний форвард перешел в "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в феврале этого года на правах аренды. За петербургскую команду он провел девять матчей, забив два гола.

Перед последним туром "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая "Краснодар" на два очка. Для того, чтобы стать чемпионом, "Зениту" достаточно не проиграть "Ростову", игра с которым пройдет в Ростове-на-Дону 17 мая и стартует в 18:00 мск.

