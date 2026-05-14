Бой Никиты Михайлова на турнире Ural FC 12 отменен

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Бой россиянина Никиты Михайлова на турнире Ural FC 12, который пройдет в пятницу, 15 мая, в Москве, не состоится. Об этом сообщает пресс-служба Ural FC.

"Причиной стали грубые нарушения регламента и серьезное превышение лимита легчайшей весовой категории со стороны его соперника Руслана Касымалы Уулу, который на техническом взвешивании показал перевес более 4 кг", - говорится в сообщении.

Сам Михайлов выразил надежду на то, что его бой состоится как можно скорее.

"Сопернику был предложен ряд условий, чтобы бой состоялся. Но он отказался. Мы не отчаиваемся – идем дальше", - сказал Михайлов.

"Хочу поблагодарить своих спарринг-партнеров и тренеров. Была проделана колоссальная работа. Мы не останавливаемся. Буквально сегодня встретимся с менеджерами и обговорим дальнейшие действия – я хочу провести поединок как можно скорее. Надеюсь, это удастся сделать в ближайший месяц-полтора", - отметил он.

Теперь со-главным событием Ural FC 12 станет бой в тяжелом весе между россиянином Алексеем Голубом и бразильцем Тьяго Кардосо. Возглавит предстоящее шоу другое противостояние в тяжелом весе между россиянами Михаилом Мохнаткиным и Владимиром Дайнеко.

