Агкацев признан лучшим вратарем Кубка России по футболу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев признан лучшим голкипером Кубка России по футболу сезона-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В голосовании за символическую сборную Кубка России он набрал 43% голосов.

Между тем, сам турнир еще не завершен. 24 мая на стадионе "Лужники" в Москве состоится суперфинал Кубка России, где "Краснодар" сыграет со "Спартаком".

24-летний Агкацев – воспитанник "Краснодара", за основной состав команды выступает с 2018 года.