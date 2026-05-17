Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир WTA 1000 в Риме

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали победительницами турнира WTA 1000 в Риме в парном разряде.

В финале они выиграли у Кристины Букши (Испания) и Николь Меликар-Мартинес (США) - 6:3, 6:3.

WTA 1000 – вторая по статусу категория турниров в женском теннисе вслед за серией Большого шлема.

Матчи турнира в Риме проходят на грунтовом покрытии.

Андреева и Шнайдер – серебряные призеры летней Олимпи-2024 в Париже в парном разряде.