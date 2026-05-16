Даниил Медведев проиграл в полуфинале Masters в Риме

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в 1/2 финала проходящего в Риме турнира категории Masters.

Результат – 6:2, 5:7, 6:4 в пользу Синнера.

Матч стартовал в пятницу, но из-за дождя был прерван в третьем сете при счете 4:2 в пользу представителя Италии.

Синнер – первая ракетка мира, Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает девятое место – наивысшее среди россиян.

В финале Синнер сыграет с 25-й ракеткой мира Каспером Руудом из Норвегии. Матч пройдет в воскресенье. До этого соперники встречались четыре раза, во всех матчах победил Синнер.

Матчи турнира Риме проходят на грунтовом покрытии.

Действующий чемпион – испанец Карлос Алькарас. Чаще всех турнир выигрывал испанец Рафаэль Надаль (10). В 2023 году триумфатором турнира в Риме стал Даниил Медведев.