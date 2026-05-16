"Аль-Наср" Роналду уступил "Гамбе" в финале азиатской Лиги чемпионов 2

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" со счетом 0:1 проиграл японской "Гамба Осака" в финальном матче второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Встреча прошла в Эр-Рияде. Автором единственного гола стал Дениз Хюммет (30-я минута).

В составе "Аль-Насра" весь матч провел португальский форвард Криштиану Роналду.

"Гамба Осака" завоевала второй континентальный титул в истории — в 2008 году японский клуб становился победителем основной Лиги чемпионов АФК.

Азиатская Лига чемпионов 2 – второй по статусу турнир АФК.

