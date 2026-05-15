"Локомотив" вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина с "Ак Барсом"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" со счетом 4:1 обыграли казанский "Ак Барс" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Казани.

В составе "Локомотива" голы провели Максим Березкин (12-я минута), Рихард Паник (18), Никита Черепанов (18), Артур Каюмов (60, в пустые ворота).

В составе "Ак Барса" отличился Митчелл Миллер (30).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Локомотива".

Серия продолжится 17 мая также в Казани.

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.

