Хаби Алонсо возглавил "Челси"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Испанец Хаби Алонсо занял пост главного тренера "Челси", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Он подписал с "Челси" четырехлетний контракт и приступит к своим обязанностям 1 июля.

22 апреля "Челси" отправил в отставку Лиама Росеньора, обязанности главного тренера с тех пор исполняет Калум Макфарлейн.

Сейчас "Челси" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команде осталось провести в Английской премьер-лиге два матча.

Предыдущим местом работы 44-летнего Хаби Алонсо был испанский "Реал", который он возглавил 1 января 2025 года, уволен был 12 января следующего года. До этого он работал в "Байере", за три года выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Будучи игроком, в составе "Реала" Алонсо выиграл национальные и европейские клубные турниры в составе "Ливерпуля" и "Реала", а также титулы в Германии – в составе "Баварии".