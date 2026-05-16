Левандовски объявил об уходе из "Барселоны"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Польши по футболу Роберт Левандовски сообщил, что покидает испанскую "Барселону" по окончании сезона.

"Я ухожу с ощущением, что миссия завершена: четыре сезона, три чемпионства", - написал 37-летний нападающий в соцсетях.

Левандовски стал игроков "Барселоны" летом 2022 года. Помимо статуса трехкратного чемпиона Испании, он стал трехкратным обладателем Суперкубка Испании, один раз выиграл Кубок Испании. Также он выиграл множество титулов в составе немецких "Баварии" и "Боруссии" (Дортмунд), выигрывал национальные трофеи в польском "Лехе".

"Барселоне" в нынешнем сезоне оставалось провести два матча чемпионата Испании – против "Бетиса" дома (17 мая) и "Валенсии" в гостях (23 мая).