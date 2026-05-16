"Манчестер Сити" выиграл Кубок Англии по футболу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 1:0 победили "Челси" в финальном матче Кубка Англии.

Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

На 72-й минуте гол забил Антуан Семеньо.

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка Англии в восьмой раз в истории.

По числу титулов в Кубке Англии лидирует "Арсенал" - 14, на втором месте находится "Манчестер Юнайтед", 13. Далее идут четыре команды, выигравшие Кубок Англии по восемь раз: "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Сити".