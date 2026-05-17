"Пари НН" выбыл из РПП

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Пари НН" покидает Российскую премьер-лигу по итогам сезона-2025/26.

В заключительном, 30-м туре чемпионата России футболисты нижегородской команды в Казани сыграли вничью с "Рубином" - 2:2.

"Пари НН" набрал 23 очка, финишировал на 15-м месте и вместе с "Сочи" (22) выбыл из элитного дивизиона.

Занявший 13-е место тольяттинский "Акрон" (27) сыграет в стыковых матчах за право сыграет в РПЛ в следующем сезоне с четвертой командой Первой лиги, волгоградским "Ротором". Ставшее 14-махачкалинское "Динамо" будет играть с третьей командой Первой лиги, екатеринбургским "Уралом".

В 30-м туре "Акрон" со счетом 1:4 в гостях уступил самарским "Крыльям Советов", "Динамо" на своем поле в Каспийске сыграло вничью с московским "Спартаком" - 0:0.