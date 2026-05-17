Бронзовый призер Евро-2008 Олег Иванов завершил карьеру

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Матч против нижегородского "Пари НН" для полузащитника "Рубина" Олега Иванова стал последним в карьере, сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.

Игра прошла в воскресенье в рамках 30-го тура чемпионата России и завершилась со счетом 2:2.

39-летний Иванов – бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

На клубном уровне он также защищал цвета московского "Спартака" (является его воспитанником), подмосковных "Химок", краснодарской "Кубани", самарских "Крыльев Советов", "Ростова" (Ростов-на-Дону), "Уфы". Значительная часть клубной карьеры связана с грозненским "Ахматом", за который полузащитник играл с 2012 по 2020 год.

Олег Иванов футбол Рубин
