Федорищев заверил, что "Лада" продолжит выступление в КХЛ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Тольяттинская "Лада" продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиге, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В своем канале в MAXФедорищев написал, что провел встречу с председателем совета директоров группы компаний "Полипласт" Александром Шамсутдиновым. "Полипласт" - стратегический партнер ХК.

"Могу заверить: Правительство Самарской области совместно с "Полипластом", как и планировалось, продолжает поддерживать нашу легендарную хоккейную команду. "Лада" – в КХЛ. Точка", - заявил Федорищев.

Ранее СМИ сообщали о возможном выходе "Лады" из числа участников КХЛ в связи с финансовыми проблемами.

"В межсезонье "Ладе" предстоит провести большую подготовительную работу к новому чемпионату, сделать правильные выводы, принять ряд решений. Несомненно, Тольятти заслуживает того, чтобы команда боролась за высокие турнирные позиции, радовала многочисленных болельщиков красивой игрой и победами. Необходимо сформировать для этого необходимый фундамент. Правительство и спонсоры помогут, финансовые условия создадим", - подчеркнул губернатор.

Ранее "Лада" выступала в КХЛ в сезонах 2008/2009 и 2009/2010 годов, а также с сезона 2014/2015 по 2017/2018. Позднее она стала играть в Высшей хоккейной лиге, которая с сезона 2022/2023 годов получила название Всероссийская хоккейная лига, сохранив ту же аббревиатуру ВХЛ. С сезона-2023/24 "Лада" вновь играет в КХЛ.

В сезоне-2025/26 команда не смогла пробиться в плей-офф.