Главный тренер ПГК ЦСКА Бодниева указала на психологический момент после второго поражения от "Ростов-Дона"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер женского гандбольного ЦСКА Людмила Бодниева признала, что ее команде психологически непросто после двух поражений в финале Суперлиги от "Ростов-Дона", однако подчеркнула: армейцы продолжат борьбу, пока есть теоретические шансы на титул.

"Мы очень плохо вошли во второй тайм, допустили много потерь", — сказала Бодниева после второго матча, прошедшего в Москве (26:27).

Она обратила внимание на то, что команда не реализовала ряд верных голевых моментов, а в концовке уступила в силовой борьбе в защите, к чему специально готовилась.

"Мы себя загнали очень тяжелое положение — проигрываем в серии 0:2. Это не говорит о том, что мы сдаемся: пока есть шанс, мы будем бороться. Понимаем, что при таком счете психологически и физически очень непросто, но я уже сказала команде: пока есть возможности, мы будем биться. Самое главное сейчас — зацепиться за победу в третьем матче и перевести серию в Ростов", — подчеркнула главный тренер ЦСКА.

Третий матч финальной серии вновь пройдет на площадке ЦСКА 21 мая. В случае победы армейской команды борьба за титул продолжится в Ростове-на-Дону.