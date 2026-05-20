Олег Кононов покинул "Торпедо"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Торпедо" и главный тренер команды Олег Кононов прекратили сотрудничество, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Решение принято по соглашению сторон, уточнили в "Торпедо".

60-летний Кононов возглавлял "Торпедо" с января 2024 по август 2025 и с октября 2025 по май 2026 года. Под его руководством "Торпедо" заняло второе место в Первой лиге в сезоне 2024/2025. В минувшем сезоне команда заняла девятое место.

Ранее Кононов работал и в командах Российской премьер-лиги – "Краснодаре", "Ахмате", "Арсенале", "Спартаке".

