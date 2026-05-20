Матч суперфинала Кубка России "Спартак" - "Краснодар" назначили судить Танашеву

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Инал Танашев назначен главным судьей на Суперфинал Кубка России сезона-2025/26 между "Спартаком" и "Краснодаром", сообщается на сайте РФС.

"Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья — Евгений Буланов; резервный ассистент — Денис Петров; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор матча — Николай Левников", - говорится в сообщении.

Для 28-летнего арбитра из Нальчика это будет первый финал турнира в карьере. Танашев станет самым молодым рефери в истории финалов национального кубка, превзойдя достижение Михаила Вилкова, который в 2012 году судил решающий матч турнира в 32 года.

Суперфинал Кубка России "Спартак" — "Краснодар" пройдет 24 мая в Москве и стартует в 18:00 мск.