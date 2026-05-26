Бивол отверг вероятность проведения боя с Махачевым в ближайшие годы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил, что не собирается в ближайшие годы проводить поединок с отечественным бойцом смешанного стиля чемпионом UFC Исламом Махачевым.

"Я на данном этапе рассматриваю только бокс, хочу оставить свое наследие в боксе и биться с боксерами. Что касается будущего… Не знаю… Может, даже с каким-то актером побоксирую, но это точно не в ближайшие несколько лет", - сказал Бивол на пресс-конференции в преддверии боя с немцем Михаэлем Айфертом.

Поединок Бивол – Айферт пройдет 30 мая в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions.

Дмитрий Бивол UFC бокс Михаэль Айферт Ислам Махачев
