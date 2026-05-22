Поиск

Месси стал миллиардером

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Состояние аргентинского футболиста Лионеля Месси достиг $1 млрд, сообщает Bloomberg.

СпортРоналду первым из футболистов стал миллиардеромРоналду первым из футболистов стал миллиардеромЧитать подробнее

38-летний нападающий сборной Аргентины с 2007 года заработал более $700 млн только на зарплатах и бонусах. Статуса миллиардера ему удалось достичь благодаря коммерческим сделкам, доходом от телетрансляций, а также инвестициям.

Таким образом, Месси стал вторым после Криштиану Роналду футболистом-миллиардером.

На клубном уровне Месси защищает цвета американского "Интер Майами", за который он выступает с 2023 года. Его базовая зарплата составляет $25 млн в год, а общий гарантированный доход — около $28,3 млн ежегодно. Помимо этого, в соглашении предусмотрены доли владения клубом и участие в прибыли от партнерств с Apple и Adidas. Годовой доход Месси оценивается примерно в $130 млн.

Криштиану Роналду футбол Лионель Месси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Немец Сандро Шварц вновь возглавил "Динамо"

"Манчестер Сити" объявил об уходе Хосепа Гвардиолы

Арбелоа покинет пост главного тренера "Реала" по окончании сезона

Ролан Гусев покинул пост главного тренера "Динамо"

Ролан Гусев покинул пост главного тренера "Динамо"
Умершие знаменитости

Двукратный чемпион серии NASCAR Кайл Буш умер на 42-м году жизни

Двукратный чемпион серии NASCAR Кайл Буш умер на 42-м году жизни

"Локомотив" во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина КХЛ

"Локомотив" во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина КХЛ

Александр Плющенко подтвердил переход в сборную Азербайджана

Александр Плющенко подтвердил переход в сборную Азербайджана

Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона

Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона

"Арсенал" впервые с 2004 года стал чемпионом Англии по футболу

"Арсенал" впервые с 2004 года стал чемпионом Англии по футболу

"Локомотив" вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина КХЛ