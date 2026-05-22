Месси стал миллиардером

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Состояние аргентинского футболиста Лионеля Месси достиг $1 млрд, сообщает Bloomberg.

38-летний нападающий сборной Аргентины с 2007 года заработал более $700 млн только на зарплатах и бонусах. Статуса миллиардера ему удалось достичь благодаря коммерческим сделкам, доходом от телетрансляций, а также инвестициям.

Таким образом, Месси стал вторым после Криштиану Роналду футболистом-миллиардером.

На клубном уровне Месси защищает цвета американского "Интер Майами", за который он выступает с 2023 года. Его базовая зарплата составляет $25 млн в год, а общий гарантированный доход — около $28,3 млн ежегодно. Помимо этого, в соглашении предусмотрены доли владения клубом и участие в прибыли от партнерств с Apple и Adidas. Годовой доход Месси оценивается примерно в $130 млн.