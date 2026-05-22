Немец Сандро Шварц вновь возглавил "Динамо"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Немец Сандро Шварц занял пост главного тренера "Динамо", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт рассчитан до лета 2029 года.

В этой должности он сменил россиянина Ролана Гусева, с которым клуб решил не продлевать контракт.

47-летний Шварц работал в "Динамо" с 2020 по 2022 год. При нем команда выходила в финал Кубка России и становилась серебряным призером РПЛ.

После ухода из "Динамо" Шварц возглавлял немецкую "Герту" и американский "Нью-Йорк Ред Буллз".