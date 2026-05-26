Поиск

Шесть россиян вышли во второй круг Roland Garros

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Турнирный путь в мужском и женском одиночных разрядах турнира Большого шлема Roland Garros во Франции после матчей первого круга продолжат шесть российских теннисистов.

Мужчины - Андрей Рублев (№13 в мировом рейтинге), Карен Хачанов (15).

Выбыли из турнира Даниил Медведев (8), Роман Сафиуллин (141).

Действующий победитель – испанец Карлос Алькарас (на этот раз RolandGarrosпропускает из-за травмы)

Женщины - Мирра Андреева (8), Диана Шнайдер (23), Анна Калинская (24), Алина Корнеева (117).

Выбыли - Екатерина Александрова (14), Людмила Самсонова (27), Анастасия Захарова (80), Анна Блинкова (103), Елена Приданкина (218).

Действующая чемпионка – американка Коко Гауфф.

теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Малкин продлил контракт с "Питтсбургом"

Малкин продлил контракт с "Питтсбургом"

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

"Милан" уволил главного тренера

"Милан" уволил главного тренера

Карседо назвал победу "Спартака" в Кубке заслуженной

Карседо назвал победу "Спартака" в Кубке заслуженной

"Спартак" завоевал Кубок России по футболу

"Спартак" завоевал Кубок России по футболу

European Gymnastics разрешил россиянам выступать под флагом РФ

European Gymnastics разрешил россиянам выступать под флагом РФ

Усик защитил титул чемпиона мира

Дзюба заявил, что покидает "Акрон"

Дзюба заявил, что покидает "Акрон"

Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России

Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России

Месси стал миллиардером

Месси стал миллиардером