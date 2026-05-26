Шесть россиян вышли во второй круг Roland Garros
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Турнирный путь в мужском и женском одиночных разрядах турнира Большого шлема Roland Garros во Франции после матчей первого круга продолжат шесть российских теннисистов.
Мужчины - Андрей Рублев (№13 в мировом рейтинге), Карен Хачанов (15).
Выбыли из турнира Даниил Медведев (8), Роман Сафиуллин (141).
Действующий победитель – испанец Карлос Алькарас (на этот раз RolandGarrosпропускает из-за травмы)
Женщины - Мирра Андреева (8), Диана Шнайдер (23), Анна Калинская (24), Алина Корнеева (117).
Выбыли - Екатерина Александрова (14), Людмила Самсонова (27), Анастасия Захарова (80), Анна Блинкова (103), Елена Приданкина (218).
Действующая чемпионка – американка Коко Гауфф.