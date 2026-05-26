Шесть россиян вышли во второй круг Roland Garros

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Турнирный путь в мужском и женском одиночных разрядах турнира Большого шлема Roland Garros во Франции после матчей первого круга продолжат шесть российских теннисистов.

Мужчины - Андрей Рублев (№13 в мировом рейтинге), Карен Хачанов (15).

Выбыли из турнира Даниил Медведев (8), Роман Сафиуллин (141).

Действующий победитель – испанец Карлос Алькарас (на этот раз RolandGarrosпропускает из-за травмы)

Женщины - Мирра Андреева (8), Диана Шнайдер (23), Анна Калинская (24), Алина Корнеева (117).

Выбыли - Екатерина Александрова (14), Людмила Самсонова (27), Анастасия Захарова (80), Анна Блинкова (103), Елена Приданкина (218).

Действующая чемпионка – американка Коко Гауфф.