Международная федерация университетского спорта допустила россиян до стартов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом написал в своем телеграм-канале глава ОКР, министр спорта Михаил Дегтярев.

"Теперь даже в тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, FISU будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. При этом в тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений — участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах", - заявил Дегтярев.

Он поздравил белорусских спортсменов, которые допущены к международным стартам без ограничений, включая флаг и национальную символику.

FISUвводила санкции в отношении россиян и белорусов весной 2022 года.