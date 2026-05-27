Сторожук стал главным тренером ФК "Торпедо"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Александр Сторожук занял пост главного тренера "Торпедо", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт с 44-летним специалистом подписан на два года.

Сторожук известен по работе в системе "Краснодара", главная команда клуба в сезоне-2021/22 финишировала на четвертом месте в РПЛ. После этого он тренировал тульский "Арсенал", грозненский "Ахмат".

На посту главного тренера "Торпедо" Сторожук сменил Олега Кононова.

В настоящее время "Торпедо" представляет Первую лигу, второй по статусу дивизион в отечественном футболе. В сезоне-2025/26 команда финишировала на девятом месте в турнирной таблице.