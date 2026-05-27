Кремлев назвал знаковым событием для мирового бокса бой Гассиева и Йоки в Москве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высоко оценил статус предстоящего поединка между россиянином Муратом Гассиевым и французом Тони Йокой.

Бой состоится 11 июля в Москве в рамках турнира "IBA.PRO 19".

"IBA невероятно гордится тем, что проводит в Москве выдающийся бой в тяжелом весе такого масштаба. Мурат Гассиев и Тони Йока представляют собой абсолютную вершину боксерского мастерства. Первый - невероятный чемпион мира по версии WBA, защищающий свою корону дома, другой - легендарный олимпийский чемпион, борющийся за профессиональную славу", — цитирует Кремлева пресс-служба Федерации бокса России.

"Это мероприятие олицетворяет ключевую ценность IBA: предоставление возможности и идеальной платформы для лучших талантов мира соревноваться на самом высоком уровне. 11 июля станет не просто незабываемым профессиональным вечером IBA для болельщиков, но и знаковым, историческим моментом для мирового бокса", — подчеркнул Умар Кремлев.

Для 32-летнего россиянина бой против олимпийского чемпиона-2016 и чемпиона мира-2015 Тони Йоки будет первой защитой пояса регулярного чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе. Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе завоевал этот титул в декабре прошлого года в Дубае на турнире "IBA.PRO 13", когда в шестом раунде нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.