Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил аргентинца Уго Карабелью во втором круге турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат – 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 13-е место, Карабелью – 59-е.

Следующий соперник Рублева определится позднее.

Матчи Roland Garros традиционно проводятся на грунтовом покрытии.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который на этот раз в Roland Garros участия не принимает: восстанавливается после травмы.