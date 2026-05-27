Поиск

Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил аргентинца Уго Карабелью во втором круге турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Результат – 6:1, 1:6, 6:3, 7:6 (7:5).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает 13-е место, Карабелью – 59-е.

Следующий соперник Рублева определится позднее.

Матчи Roland Garros традиционно проводятся на грунтовом покрытии.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который на этот раз в Roland Garros участия не принимает: восстанавливается после травмы.

Roland Garros Андрей Рублев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гассиев проведет защиту пояса WBA против чемпиона ОИ Йоки в Москве

Малкин продлил контракт с "Питтсбургом"

Малкин продлил контракт с "Питтсбургом"

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

Даниил Медведев проиграл в первом круге Roland Garros

"Милан" уволил главного тренера

"Милан" уволил главного тренера

Карседо назвал победу "Спартака" в Кубке заслуженной

Карседо назвал победу "Спартака" в Кубке заслуженной

"Спартак" завоевал Кубок России по футболу

"Спартак" завоевал Кубок России по футболу

European Gymnastics разрешил россиянам выступать под флагом РФ

European Gymnastics разрешил россиянам выступать под флагом РФ

Усик защитил титул чемпиона мира

Дзюба заявил, что покидает "Акрон"

Дзюба заявил, что покидает "Акрон"

Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России

Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России