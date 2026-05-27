"Кубань" и "Ленинград" стали финалистами "Кубка Победы-2026" по боксу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Команды "Кубань" и "Ленинград" встретятся в финале пятого розыгрыша Всероссийских соревнований "Кубок Победы-2026".

Результаты полуфиналов

"Кубань" - "Урал" - 5:0

До 57 кг: Андрей Пегливанян (Сочи, "Кубань") победил Семена Костюкова (Сургут, "Урал").

До 67 кг: Карен Соловьев (Сочи, "Кубань") победил Магомеда Мамаева (Нижневартовск, "Урал");

До 71 кг: Евгений Кооль (Анапа, "Кубань") победил Алексея Кузина (Нижний Тагил, "Урал");

До 80 кг: Абдулла Ибрагимов (Махачкала, "Кубань") победил Алмаза Дюсенбаева (Ишим, "Урал");

Свыше 92 кг: Давид Суров (Анапа, "Кубань") победил Александра Дорофеева (Асбест, "Урал).

"Ленинград" - "Кама" - 4:1

До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург, "Ленинград") победил Максима Чернышева (Ижевск, "Кама");

До 67 кг: Александр Суслов (Пермь, "Кама") победил Глеба Литвиненко (Санкт-Петербург, "Ленинград");

До 71 кг: Сергей Колденков (Санкт-Петербург, "Ленинград") победил Феликса Халилова (Нижневартовск, "Кама");

До 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Буйнакск, "Ленинград") нокаутировал Искандера Каражанова (Димитровград, "Кама");

Свыше 92 кг: Светослав Тетерин (Санкт-Петербург, "Ленинград") победил Абубакар-Салаха Муцелханова (Оренбург, "Кама").

"Кама и "Урал" встретятся в матче за третье место.

Решающие поединки пройдут 4 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Турнир посвящен 81-летию победы в Великой Отечественной войне. Соревнования организованы промоутерской компанией Dynamo Boxing Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Соревнования проходят в пяти весовых категориях (до 57, до 67, до 71, до 80 и свыше 92 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты. На полуфинальной стадии "Кубка Победы" выступили "Кама" (боксеры Приволжского федерального округа), "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО), "Урал" (Уральский ФО); "Кубань" (Краснодарский край). В четвертьфиналах принимали участие "Сибирь" (Сибирский и Дальневосточный ФО); "Ахмат" (Чеченская Республика); "Тула" (Центральный ФО) и "Москва" (Москва).

Призовой фонд "Кубка Победы-2026" будет распределяться следующим образом: за победу команда получит четыре миллиона рублей, за второе место – два миллиона рублей, за третье – миллион рублей, за четвертое – 500 тысяч рублей.