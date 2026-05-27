Бодниева отметила игру ЦСКА в обороне в четвертом матче финальной серии с "Ростов-Доном"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Людмила Бодниева высоко оценила действия своей команды в обороне в четвертом матче финальной серии Суперлиги против "Ростова-Дона".

Игра в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 31:23, счет в серии до трех побед стал 2-2.

"Очень довольны сегодня своими защитными действиями в первом тайме, здорово помогла нам и Полина Маркина. Мы сыграли очень организованно, очень мощно", — сказала Бодниева журналистам после матча.

Наставник армейской команды подчеркнула, что клубу удалось выполнить поставленную цель — сравнять счет в серии после поражения в первых двух играх.

"Я благодарю команду за то, что мы вернулись в этой серии со счета 0-2. После первой проигранной игры в Ростове-на-Дону я говорила о том, что наша задача-минимум заключается в том, чтобы вернуть серию обратно в этот зал. Мы с этой задачей справились", — заявила тренер.

"Теперь перед обеими командами только одна цель – победить. Не хочется сейчас лишний раз распыляться на эмоции, лучше сохраним их до пятничного матча", — заключила она.

Пятый, решающий матч финальной серии пройдет в Ростове-на-Дону 29 мая.