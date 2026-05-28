Генпрокуроры Нью-Йорка и Нью-Джерси начали расследование из-за билетов на ЧМ-2026

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуроры двух американских штатов в среду начали совместное расследование в отношении Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с возможными нарушениями во время продажи билетов на Чемпионат мира по футболу 2026.

"Генеральный прокурор Нью-Джерси Дженнифер Дэвенпорт и генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявили о начале расследования в отношении практики ФИФА по продаже билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу", - говорится в заявлении на сайте генпрокурора Нью-Джерси.

В заявлении отмечается, что сообщения СМИ указывают на то, что болельщики могли быть введены в заблуждение относительно расположения мест на стадионах, покупая билеты. Также указывается, что публичные заявления представителей ФИФА и формат поступления билетов в продажу могли привести к резкому росту цен на них.

В связи с этим генпрокуроры направили в ФИФА запрос с просьбой прояснить информацию о практиках продажи билетов организацией. В частности, они запросили детали о восьми матчах, которые пройдут в Нью-Джерси. Именно здесь 19 июля должен будет состояться финал турнира.

CNN напоминает, что некоторые билеты на матчи группового этапа Чемпионата мира в США стоили всего $60 на старте продаж, однако вскоре они стали резко расти в цене, и их стоимость превысила $600. Цена некоторых билетов на финал турнира достигла $10 990, а перекупщики и вовсе продавали их за огромные деньги, цена некоторых достигла $2 млн.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что считает большим успехом продажи билетов на Чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США.

