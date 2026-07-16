Аргентина в драматичном матче победила Англию и вышла в финал ЧМ
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 2:1 победили Англию в полуфинальном матче чемпионата мира.
Игра прошла в Остине, США.
На 55-й минуте Энтони Гордон вывел сборную Англии вперед.
Победный для англичан счет продержался до 85-й минуты, когда точный удар нанес Энцо Фернандес. Развязка наступила на 90+2 минуте: ворота сборной Англии поразил Лаутаро Мартинес. Автором голевых передач у Аргентины стал Лионель Месси.
В финале Аргентина сыграет с Испанией.
ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.