Аргентина в драматичном матче победила Англию и вышла в финал ЧМ

Фото: Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 2:1 победили Англию в полуфинальном матче чемпионата мира.

Игра прошла в Остине, США.

На 55-й минуте Энтони Гордон вывел сборную Англии вперед.

Победный для англичан счет продержался до 85-й минуты, когда точный удар нанес Энцо Фернандес. Развязка наступила на 90+2 минуте: ворота сборной Англии поразил Лаутаро Мартинес. Автором голевых передач у Аргентины стал Лионель Месси.

В финале Аргентина сыграет с Испанией.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.