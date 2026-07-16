Поиск

Аргентина в драматичном матче победила Англию и вышла в финал ЧМ

Аргентина в драматичном матче победила Англию и вышла в финал ЧМ
Фото: Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Аргентины со счетом 2:1 победили Англию в полуфинальном матче чемпионата мира.

Игра прошла в Остине, США.

На 55-й минуте Энтони Гордон вывел сборную Англии вперед.

Победный для англичан счет продержался до 85-й минуты, когда точный удар нанес Энцо Фернандес. Развязка наступила на 90+2 минуте: ворота сборной Англии поразил Лаутаро Мартинес. Автором голевых передач у Аргентины стал Лионель Месси.

В финале Аргентина сыграет с Испанией.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

Аргентина Лионель Месси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2026

Англия - Аргентина. Онлайн

Англия - Аргентина. Онлайн

Международная федерация гандбола допустила россиян к соревнованиям без ограничений

ЧМ-2026

Сборная Испании победила Францию и вышла в финал ЧМ

Сборная Испании победила Францию и вышла в финал ЧМ
ЧМ-2026

Франция - Испания. Онлайн

Франция - Испания. Онлайн

Эстония и группа стран ЕС потребовали лишить МОК финансирования

Эстония и группа стран ЕС потребовали лишить МОК финансирования
Умершие знаменитости

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Экс-гендиректор "Торпедо" осужден на 2 года за подкуп футбольных арбитров

Экс-гендиректор "Торпедо" осужден на 2 года за подкуп футбольных арбитров
ЧМ-2026

Диего Форлан возглавил сборную Уругвая по футболу

Диего Форлан возглавил сборную Уругвая по футболу

Янник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон

Янник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон
ЧМ-2026

Инфантино допустил расширение ЧМ до 64 сборных

Инфантино допустил расширение ЧМ до 64 сборных