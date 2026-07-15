Международная федерация гандбола допустила россиян к соревнованиям без ограничений

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация гандбола (IHF) стала тринадцатой федерацией, допустившей россиян к своим соревнованиям без ограничений, заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

"Международная федерация гандбола (IHF) сняла ограничения на участие российских спортсменов, команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов в международных соревнованиях и мероприятиях под своей эгидой", - написал Дегтярев у себя в телеграм-канале.

По его словам, решение принято Советом IHF в соответствии с рекомендациями Исполкома МОК от 7 мая и 7 июля 2026 года и вступило в силу немедленно.

"Процесс возвращения России в мировой спорт значительно ускорился", - отметил министр.

Он отметил, что возвращение российских спортсменов будет проходить при соблюдении Всемирного антидопингового кодекса.

"Контроль необходимых процедур IHF организует совместно с Международным агентством допинг-тестирования (ITA). При этом никаких дополнительных критериев допуска или иных ограничений применяться не будет", - сообщил Дегтярев.