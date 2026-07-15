Поиск

Международная федерация гандбола допустила россиян к соревнованиям без ограничений

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Международная федерация гандбола (IHF) стала тринадцатой федерацией, допустившей россиян к своим соревнованиям без ограничений, заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

"Международная федерация гандбола (IHF) сняла ограничения на участие российских спортсменов, команд, официальных лиц, судей, лекторов и экспертов в международных соревнованиях и мероприятиях под своей эгидой", - написал Дегтярев у себя в телеграм-канале.

По его словам, решение принято Советом IHF в соответствии с рекомендациями Исполкома МОК от 7 мая и 7 июля 2026 года и вступило в силу немедленно.

"Процесс возвращения России в мировой спорт значительно ускорился", - отметил министр.

Он отметил, что возвращение российских спортсменов будет проходить при соблюдении Всемирного антидопингового кодекса.

"Контроль необходимых процедур IHF организует совместно с Международным агентством допинг-тестирования (ITA). При этом никаких дополнительных критериев допуска или иных ограничений применяться не будет", - сообщил Дегтярев.

Михаил Дегтярев гандбол IHF
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2026

Сборная Испании победила Францию и вышла в финал ЧМ

Сборная Испании победила Францию и вышла в финал ЧМ
ЧМ-2026

Франция - Испания. Онлайн

Франция - Испания. Онлайн

Эстония и группа стран ЕС потребовали лишить МОК финансирования

Эстония и группа стран ЕС потребовали лишить МОК финансирования
Умершие знаменитости

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Экс-гендиректор "Торпедо" осужден на 2 года за подкуп футбольных арбитров

Экс-гендиректор "Торпедо" осужден на 2 года за подкуп футбольных арбитров
ЧМ-2026

Диего Форлан возглавил сборную Уругвая по футболу

Диего Форлан возглавил сборную Уругвая по футболу

Янник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон

Янник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон
ЧМ-2026

Инфантино допустил расширение ЧМ до 64 сборных

Инфантино допустил расширение ЧМ до 64 сборных

Макгрегор проиграл в первом после возвращения в UFC поединке

Макгрегор проиграл в первом после возвращения в UFC поединке
ЧМ-2026

Определились все полуфиналисты ЧМ