"Шинник" переедет из Ярославля в Ростов Великий на время строительства стадиона

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о временном переезде футбольного клуба "Шинник" в Ростов Великий.

"На время строительства нового стадиона в Ярославле футбольный клуб "Шинник" будет проводить домашние матчи в Ростове Великом. В качестве альтернативы рассматривали несколько площадок, в том числе в Ярославле и Рыбинске", - написал Евраев в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, стадион "Спартак" в Ростове Великом имеет ряд преимуществ.

"Приведем стадион в соответствие с требованиями Российского футбольного союза. Есть нормативы по количеству зрительских мест, для установки дополнительных трибун будем использовать быстровозводимые конструкции", - отметил Евраев.

Он сказал, что власти проработают логистику для комфортного посещения игр болельщиками.

Евраев напомнил, что на месте стадиона "Шинник" в Ярославле к 2030 году построят современную арену на 12 тыс. мест.

В настоящее время "Шинник" выступает в Первой лиге (второй по статусу дивизион в отечественном футболе).