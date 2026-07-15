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Англия - Аргентина. Онлайн

Англия - Аргентина. Онлайн
Лионель Месси
Фото: Carl Recine/Getty Images

14'

Английский футболист Гордон неплохо смещался с левого фланга атаки в центр штрафной. Была возможность пробить, но ее он упустил

12'

Месси попал. Но не в ворота, а в оффсайд

9'

Пока без опасных моментов идет игра

6'

Я был на матче Аргентина - Исландия на чемпионате мира 2018 года в России. Матч прошел на спартаковском стадионе в Москве и завершился со счетом 1:1. Но он мне запомнился не тем, что Месси не смог реализовать пенальти. Он запомнился поведением южноамериканских болельщиков, в кругу которых мы находились. Аргентинские фанаты при всей своей эмоциональности отвеклись от опасной атаки своей сборной и стали снимать на телефоны.

Пример!

4'

Игра на половине поля Аргентины

1'

Поехали! Матч начался!!

Также обратим внимание на присутствие в составе сборной Англии еще одного героя ЧМ Джуда Беллингема

Меня зовут Владимир Нардин. И если вы задаетесь вопросом: "Володя, а Месси играет?", не составит труда ответить: Месси в стартовом составе. Равно как и Гарри Кейн!

Победитель матча в финале сыграет с Испанией. Такое бывает

Начало матча - 22:00 по московскому времени!

Сегодня играют сборные Англии и Аргентины! Вывеска - супер!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по футболу!!

Добрый вечер!!

Яркие кадры чемпионата мира-2026

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