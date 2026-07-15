Англия - Аргентина. Онлайн

6'

Я был на матче Аргентина - Исландия на чемпионате мира 2018 года в России. Матч прошел на спартаковском стадионе в Москве и завершился со счетом 1:1. Но он мне запомнился не тем, что Месси не смог реализовать пенальти. Он запомнился поведением южноамериканских болельщиков, в кругу которых мы находились. Аргентинские фанаты при всей своей эмоциональности отвеклись от опасной атаки своей сборной и стали снимать на телефоны.



Пример!

