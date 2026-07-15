Англия - Аргентина. Онлайн
Английский футболист Гордон неплохо смещался с левого фланга атаки в центр штрафной. Была возможность пробить, но ее он упустил
Месси попал. Но не в ворота, а в оффсайд
Пока без опасных моментов идет игра
Я был на матче Аргентина - Исландия на чемпионате мира 2018 года в России. Матч прошел на спартаковском стадионе в Москве и завершился со счетом 1:1. Но он мне запомнился не тем, что Месси не смог реализовать пенальти. Он запомнился поведением южноамериканских болельщиков, в кругу которых мы находились. Аргентинские фанаты при всей своей эмоциональности отвеклись от опасной атаки своей сборной и стали снимать на телефоны.
Пример!
Игра на половине поля Аргентины
Поехали! Матч начался!!
Также обратим внимание на присутствие в составе сборной Англии еще одного героя ЧМ Джуда Беллингема
Меня зовут Владимир Нардин. И если вы задаетесь вопросом: "Володя, а Месси играет?", не составит труда ответить: Месси в стартовом составе. Равно как и Гарри Кейн!
Победитель матча в финале сыграет с Испанией. Такое бывает
Начало матча - 22:00 по московскому времени!
Сегодня играют сборные Англии и Аргентины! Вывеска - супер!
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Добрый вечер!!